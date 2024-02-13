Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Шмыгаль рассказал, на что пойдет помощь США Украине arrow

Шмыгаль рассказал, на что пойдет помощь США Украине

13 февраля 2024 14:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шмыгаль рассказал, на что пойдет помощь США Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на решение Сената Соединенных Штатов Америки предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млрд долларов. По его словам, 50 млрд долларов будут направлены на оборону страны.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram во вторник, 13 февраля.

Читайте также:

На что пойдут выделенные средства

"Основная часть суммы (50 млрд долларов) — это оборонная поддержка. Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что другую часть помощи направят на прямую бюджетную поддержку и другие программы, с помощью которых в Украины будет устойчивая экономика.

"Спасибо Сенату за это важное решение и рассчитываем на поддержку этой помощи в Палате представителей", — подытожил чиновник.

финансовая помощь от США
Скриншот сообщения из Telegram Дениса Шмыгаля

Что известно о принятии законопроекта о помощи Украине

13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украине, Израилю, Тайваню и на гуманитарную помощь.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко высказался по поводу законопроекта о помощи Украине. По его словам, Сенат должен был внести поправки в него, добавив положения о безопасности границ.

Денис Шмыгаль
США
оружие
финансовая помощь
деньги
политики
люди
Сенат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме