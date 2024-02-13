Шмыгаль рассказал, на что пойдет помощь США Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на решение Сената Соединенных Штатов Америки предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млрд долларов. По его словам, 50 млрд долларов будут направлены на оборону страны.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram во вторник, 13 февраля.

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"Основная часть суммы (50 млрд долларов) — это оборонная поддержка. Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что другую часть помощи направят на прямую бюджетную поддержку и другие программы, с помощью которых в Украины будет устойчивая экономика.

"Спасибо Сенату за это важное решение и рассчитываем на поддержку этой помощи в Палате представителей", — подытожил чиновник.

Скриншот сообщения из Telegram Дениса Шмыгаля

Что известно о принятии законопроекта о помощи Украине

13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украине, Израилю, Тайваню и на гуманитарную помощь.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко высказался по поводу законопроекта о помощи Украине. По его словам, Сенат должен был внести поправки в него, добавив положения о безопасности границ.