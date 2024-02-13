Зеленский поблагодарил Сенат США за одобрение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие Сенатом Соединенных Штатов Америки законопроекта о выделении помощи Украине. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 миллионе долларов.

Об этом глава государства написал в соцсети X во вторник, 13 февраля.

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"Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это значит, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну", — заявил президент.

По словам Зеленского, помощь от США приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всего свободного мира.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Сенат США окончательно принял законопроект о помощи Украине. В документе говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.

Также спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал законопроект. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.