Сегодня стартует Мюнхенская конференция — среди тем помощь Украине
В Германии в пятницу, 16 февраля, начнется Мюнхенская конференция безопасности. Среди тем для обсуждения будет, в частности, помощь Украине.
Об участии Украины сообщал, в частности, Президент Владимир Зеленский в видеообращении.
Конференция в Мюнхене 16 февраля
Как известно, Мюнхенская конференция является международной платформой для обсуждения проблем безопасности в мире — в этом году ей исполняется 60 лет.
Конференция, в которой примут участие более 50 лидеров стран и 100 министров, пройдет в течение 16-18 февраля в отеле Bayerischer Hof.
Впервые на ней будут широко представлены страны Глобального Юга.
В 2024 году главный дискуссионный документ форума, а именно Мюнхенский отчет по безопасности, называется "Lose-Lose?".
Среди тем в повестке дня:
- мировой кризис;
- вооруженные конфликты;
- проблемы миграции;
- климат;
- развитие новейших технологий;
- поддержка и ускорение военной помощи от союзников.
Кроме того, во второй день конференции — 17 февраля, в Мюнхене выступит Владимир Зеленский.
Ранее мы писали о запланированном визите Президента в Германию и Францию. Там он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.
Также Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта о выделении помощи Украины. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 млн долларов.
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