Сегодня стартует Мюнхенская конференция — среди тем помощь Украине

Мюнхенская конференция безопасности. Иллюстративное фото: Суспільне

В Германии в пятницу, 16 февраля, начнется Мюнхенская конференция безопасности. Среди тем для обсуждения будет, в частности, помощь Украине.

Об участии Украины сообщал, в частности, Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Конференция в Мюнхене 16 февраля

Как известно, Мюнхенская конференция является международной платформой для обсуждения проблем безопасности в мире — в этом году ей исполняется 60 лет.

Конференция, в которой примут участие более 50 лидеров стран и 100 министров, пройдет в течение 16-18 февраля в отеле Bayerischer Hof.

Впервые на ней будут широко представлены страны Глобального Юга.

В 2024 году главный дискуссионный документ форума, а именно Мюнхенский отчет по безопасности, называется "Lose-Lose?".

Среди тем в повестке дня:

мировой кризис;

вооруженные конфликты;

проблемы миграции;

климат;

развитие новейших технологий;

поддержка и ускорение военной помощи от союзников.

Кроме того, во второй день конференции — 17 февраля, в Мюнхене выступит Владимир Зеленский.

Ранее мы писали о запланированном визите Президента в Германию и Францию. Там он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Также Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта о выделении помощи Украины. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 млн долларов.