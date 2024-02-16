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Сегодня стартует Мюнхенская конференция — среди тем помощь Украине

16 февраля 2024 07:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сегодня стартует Мюнхенская конференция — среди тем помощь Украине
Мюнхенская конференция безопасности. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Германии в пятницу, 16 февраля, начнется Мюнхенская конференция безопасности. Среди тем для обсуждения будет, в частности, помощь Украине.

Об участии Украины сообщал, в частности, Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Конференция в Мюнхене 16 февраля

Как известно, Мюнхенская конференция является международной платформой для обсуждения проблем безопасности в мире — в этом году ей исполняется 60 лет.

Конференция, в которой примут участие более 50 лидеров стран и 100 министров, пройдет в течение 16-18 февраля в отеле Bayerischer Hof.

Впервые на ней будут широко представлены страны Глобального Юга.

В 2024 году главный дискуссионный документ форума, а именно Мюнхенский отчет по безопасности, называется "Lose-Lose?".

Среди тем в повестке дня:

  • мировой кризис;
  • вооруженные конфликты;
  • проблемы миграции;
  • климат;
  • развитие новейших технологий;
  • поддержка и ускорение военной помощи от союзников.

Кроме того, во второй день конференции — 17 февраля, в Мюнхене выступит Владимир Зеленский.

Ранее мы писали о запланированном визите Президента в Германию и Францию. Там он встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Также Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта о выделении помощи Украины. Он поблагодарил за это решение. Речь идет о 61 млн долларов.

Германия
финансовая помощь
безопасность
война в Украине

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