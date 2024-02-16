Официально подтверждено — Зеленский и Шольц подпишут соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, посетит Германию. Во время визита он подпишет соглашение о безопасности с канцлером страны Олафом Шольцом.
Об этом пишет N-TV со ссылкой на слова представителя правительства ФРГ.
Безопасное соглашение с Германией
Безопасное соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".
Известно, что после пресс-конференции Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
В то же время, планируется подписание такого соглашения и с Францией — об этом сообщил офис Эммануэля Макрона.
"Это соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — говорится в заявлении.
Ранее мы писали о запланированном визите Президента в Германию и Францию. Там Зеленский встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.
Читайте Новини.LIVE!