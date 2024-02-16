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Официально подтверждено — Зеленский и Шольц подпишут соглашение о безопасности

16 февраля 2024 09:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Официально подтверждено — Зеленский и Шольц подпишут соглашение о безопасности
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Иллюстративное фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, посетит Германию. Во время визита он подпишет соглашение о безопасности с канцлером страны Олафом Шольцом.

Об этом пишет N-TV со ссылкой на слова представителя правительства ФРГ.

Безопасное соглашение с Германией

Безопасное соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".

Известно, что после пресс-конференции Зеленский также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В то же время, планируется подписание такого соглашения и с Францией — об этом сообщил офис Эммануэля Макрона.

"Это соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", — говорится в заявлении.

Ранее мы писали о запланированном визите Президента в Германию и Францию. Там Зеленский встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Владимир Зеленский
Германия
Олаф Шольц
безопасность
соглашение

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