Зеленський зустрівся з Шольцом у Німеччині 16 лютого

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Німеччини у п'ятницю, 16 лютого. У Берліні глава держави зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч Зеленського з Шольцом в Німеччині

Зеленський у п’ятницю прибув до Німеччини в рамках туру, щоб підписати двосторонню угоду щодо безпеки. Німеччина та Франція заявили про готовність стати союзниками України, які підпишуть домовленості з безпеки. Планується, що ці угоди встановлять умови для подальшої підтримки, поки Україна не приєднається до НАТО.

"Починаю дві важливі дні. Зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та Мюнхенська конференція з безпеки. Нова архітектура безпеки для України, а також нові можливості. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше припинити війну на чесних українських умовах і забезпечити міцний мир", — заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Як відомо, сторони будуть використовувати за основу угоду з Великою Британією, яка була підписана в січні цього року.

Канцелярія Шольца повідомила, що буде підписано двосторонню угоду про гарантії безпеки та довгострокову підтримку.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна планує виділити 3,5 млрд євро на постачання боєприпасів цього року і очікується в рази більше постачання, ніж минулого року.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Також ми писали про те, що 17 лютого, Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, Олаф Шольц закликав країни ЄС перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання. Канцлер переконаний, що це необхідно, аби успішно стримувати російську агресію.