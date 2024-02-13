Наступ РФ на НАТО - Шольц закликав ЄС перейти до великомасштабного виробництва зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Markus Schreiber

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав перейти до країни Європейського Союзу до великомасштабного виробництва оборонного обладнання. За його словами, це необдхідго, аби успішно стримувати російську агресію.

Про це у понеділок, 12 лютого, пише ZDF.

Читайте також:

Навіщо ЄС збільшувати виробництво зброї

Заяву Шольц зробив на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів для оборонного концерну Rheinmetall.

Канцлер ФРН запропонував низці європейських країн об'єднатися і забезпечити оборонну промисловість централізованими замовленнями на найближчі десятиліття.

"Ми повинні відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання", — сказав він.

Шольц додав, що така стратегія є виправданою, коли "агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції президента Владіміра Путіна стали головною загрозою для європейського мирного порядку".

"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів", — акцентував глава уряду Німеччини.

Нагадаємо, раніше Шольц закликав союзників у Європі та Сполучених Штатах Америки надати велику підтримку Україні. Він запевнив, що допомога Києву продовжиться і буде достатньо великою.

Також Сенат США проголосував за розгляд фінансового пакета для України на суму 95,3 млрд доларів. При цьому раніше Сенат не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.