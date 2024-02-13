Наступление РФ на НАТО – Шольц призвал ЕС перейти к крупномасштабному производству оружия

Шольц призвал ЕС перейти к крупномасштабному производству оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал перейти в страну Европейского Союза к крупномасштабному производству оборонного оборудования. По его словам, это необходимо, чтобы успешно сдерживать российскую агрессию.
Об этом в понедельник, 12 февраля, пишет ZDF.
Зачем ЕС увеличивать производство оружия
Заявление Шольц сделал на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов для оборонного концерна Rheinmetall.
Канцлер ФРГ предложил ряду европейских стран объединиться и обеспечить оборонную промышленность централизованными заказами в ближайшие десятилетия.
"Мы должны отойти от мануфактуры и перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования", — сказал он.
Шольц добавил, что такая стратегия оправдана, когда "агрессивная война России в Украине и открыто сформулированные имперские амбиции президента Владимира Путина стали главной угрозой для европейского мирного порядка".
"Если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать потенциальных агрессоров", — подчеркнул глава правительства Германии.
Напомним, ранее Шольц призвал союзников в Европе и Соединенных Штатах Америки оказать большую поддержку Украине. Он заверил, что помощь Киеву продолжится и будет достаточно большой.
Также Сенат США проголосовал за рассмотрение финансового пакета для Украины на сумму 95,3 млрд. долларов. Ранее Сенат не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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