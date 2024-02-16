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Зеленский встретился с Шольцом

16 февраля 2024 12:30
обновлено: 12:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский встретился с Шольцом в Германии 16 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии в пятницу, 16 февраля. В Берлине глава государства встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Reuters.

Встреча Зеленского с Шольцом в Германии

Зеленский в пятницу прибыл в Германию в рамках тура, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности. Германия и Франция заявили о готовности стать союзниками Украины, которые подпишут договоренности по безопасности. Планируется, что эти соглашения установят условия для дальнейшей поддержки, пока Украина не присоединится к НАТО.

"Начинаю два важных дня. Встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и Мюнхенская конференция по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, а также новые возможности. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее прекратить войну на честных украинских условиях и обеспечить крепкий мир", — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Как известно, стороны будут использовать за основу соглашение с Великобританией, которое было подписано в январе этого года.

Канцелярия Шольца сообщила, что будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна планирует выделить 3,5 млрд евро на поставку боеприпасов в этом году и ожидается в разы больше поставок, чем в прошлом.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Также мы писали о том, что 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, Олаф Шольц призвал страны ЕС перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования. Канцлер убежден, что это необходимо, чтобы сдерживать российскую агрессию.

Владимир Зеленский
Германия
переговоры
Украина
политики
Олаф Шольц

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