Ермак заявил, что соглашения о безопасности являются промежуточным этапом к членству Украины в НАТО

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна и дальше работает над двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности. Он напомнил, что мы уже подписали соответствующий документ с Великобританией, Германией и Францией.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram во вторник, 20 февраля.

Что предусматривают договоры безопасности

"Наше государство заключает беспрецедентные двусторонние соглашения о гарантиях безопасности, которые являются промежуточным этапом к главной гарантии безопасности — полноправному членству в НАТО", — отметил чиновник.

По его словам, подписанные соглашения "охватывают очень много сфер сотрудничества с партнерами и настоящими друзьями Украины" — от восстановления границ 1991 года до совместного военного производства. Кроме того, в документе четко указаны цифры помощи.

"В этих соглашениях речь идет о санкциях, ответственности государства-агрессора, подготовке украинских военных, прямой финансовой помощи для стабильности украинской экономики, борьбе с российской дезинформацией, сотрудничестве на уровне разведок", — рассказал Ермак.

Совместная декларация G7

Глава ОП подчеркнул, что главное — "помощь в усилении обороноспособности и нашей готовности к любым попыткам новых агрессий".

Соглашения, которые уже заключены и будут подписаны с другими странами, содержат все необходимые положения, определенные в Совместной декларации G7 по поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

"Украина работает также над тем, чтобы каждое соглашение было чрезвычайно содержательным и даже выходило за пределы базовых условий, заложенных в этой декларации, имело свои особенности с отдельно взятой страной", — добавил глава ОП.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака

Напомним, глава Комитета внешней политики Александр Мережко заявил, что соглашения о безопасности Украина может подписывать не только с участниками G7, а также и с большей частью государств-членов НАТО. Известно, с чем конкретно это связано.

Также мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша присоединится к декларации G7. По его мнению, это должно мобилизовать демократические государства для поддержки нашей страны.