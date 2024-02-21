Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ермак заявил, что соглашения о безопасности являются промежуточным этапом к членству Украины в НАТО arrow

Ермак заявил, что соглашения о безопасности являются промежуточным этапом к членству Украины в НАТО

21 февраля 2024 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ермак заявил, что соглашения о безопасности являются промежуточным этапом к членству Украины в НАТО
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна и дальше работает над двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности. Он напомнил, что мы уже подписали соответствующий документ с Великобританией, Германией и Францией.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram во вторник, 20 февраля.

Что предусматривают договоры безопасности

"Наше государство заключает беспрецедентные двусторонние соглашения о гарантиях безопасности, которые являются промежуточным этапом к главной гарантии безопасности — полноправному членству в НАТО", — отметил чиновник.

По его словам, подписанные соглашения "охватывают очень много сфер сотрудничества с партнерами и настоящими друзьями Украины" — от восстановления границ 1991 года до совместного военного производства. Кроме того, в документе четко указаны цифры помощи.

"В этих соглашениях речь идет о санкциях, ответственности государства-агрессора, подготовке украинских военных, прямой финансовой помощи для стабильности украинской экономики, борьбе с российской дезинформацией, сотрудничестве на уровне разведок", — рассказал Ермак.

Совместная декларация G7

Глава ОП подчеркнул, что главное — "помощь в усилении обороноспособности и нашей готовности к любым попыткам новых агрессий".

Соглашения, которые уже заключены и будут подписаны с другими странами, содержат все необходимые положения, определенные в Совместной декларации G7 по поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

"Украина работает также над тем, чтобы каждое соглашение было чрезвычайно содержательным и даже выходило за пределы базовых условий, заложенных в этой декларации, имело свои особенности с отдельно взятой страной", — добавил глава ОП.

Ермак заявил, что соглашения о безопасности являются промежуточным этапом к членству Украины в НАТО - фото 1

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака

Напомним, глава Комитета внешней политики Александр Мережко заявил, что соглашения о безопасности Украина может подписывать не только с участниками G7, а также и с большей частью государств-членов НАТО. Известно, с чем конкретно это связано.

Также мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша присоединится к декларации G7. По его мнению, это должно мобилизовать демократические государства для поддержки нашей страны.

НАТО
Андрей Ермак
военная помощь
Украина
документы
безопасность
соглашение
помощь
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме