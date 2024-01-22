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Польща приєдналася до G7 щодо гарантій безпеки для України

22 січня 2024 16:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Польща приєдналася до G7 щодо гарантій безпеки для України
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час свого візиту до Києва сьогодні, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща приєднається до декларації "Групи семи", яка працює над гарантіями безпеки для України. На його думку, це має мобілізувати демократичні держами задля підтримки нашої країни.

Про це повідомили у канцелярії глави польського уряду в соцмережі X.

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Польща приєднується до безпекових гарантій для України

Під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Польщі зробив ряд заяв, основна суть яких полягала у тому, що Польща буде всіляко підтримувати Україну в її боротьбі проти російських загарбників. Зокрема він наголосив, що його країна приєднується до G7 у питання гарантій безпеки для України.

"Польща приєдналася до декларації G7, що покликана мобілізувати демократичні держав на підтримку України", — зазначив Туск.

Водночас очільник польського уряду наголосив, що співпраця також здійснюється "і в інших форматах".

Візит Дональда Туска до Києва

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва сьогодні, 22 січня. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра. 

Нагадуємо, що премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у Києві заявив, що зараз немає нічого важливішого за військову допомогу Україні. Світ повинен підтримати державу, що бореться з російською агресією.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із польським колегою Дональдом Туском вшанували пам'ять загиблих на війні українців. При цьому глава українського уряду зазначив, що вся Україна вдячна партнерам, які стоять поряд з українцями.

Польща
G7
Україна
безпека
Дональд Туск

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