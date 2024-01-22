Прем’єр Польщі Туск у Києві заявив, що немає нічого важливішого за допомогу Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до столиці України 22 січня, де він заявив, що зараз немає нічого важливішого за військову допомогу Україні. Світ повинен підтримати державу, що бореться з російською агресією.

Про це повідомляє пресслужба Канцелярії Дональда Туска.

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Прем'єр Польщі у Києві підкреслив, що він прагне сформувати відчуття того, що наразі сусід України є її найнадійнішим та найстабільнішим союзником. Польща буде всіляко допомагати та підтримувати Україну "в цій смертельній сутичці зі злом".

"Немає нічого важливішого за підтримку України у її військових зусиллях проти нападу Росії. Це безперечно справа номер один", — наголосив Дональд Туск.

Скриншот допису пресслужби Канцелярії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва 22 січня. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Туск вказав, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої.