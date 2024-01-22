Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Прем’єр Польщі Туск у Києві заявив, що немає нічого важливішого за допомогу Україні arrow

Прем’єр Польщі Туск у Києві заявив, що немає нічого важливішого за допомогу Україні

22 січня 2024 12:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прем’єр Польщі Туск у Києві заявив, що немає нічого важливішого за допомогу Україні
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до столиці України 22 січня, де він заявив, що зараз немає нічого важливішого за військову допомогу Україні. Світ повинен підтримати державу, що бореться з російською агресією.

Про це повідомляє пресслужба Канцелярії Дональда Туска.

Читайте також:

Заява Туска про підтримку України

Прем'єр Польщі у Києві підкреслив, що він прагне сформувати відчуття того, що наразі сусід України є її найнадійнішим та найстабільнішим союзником. Польща буде всіляко допомагати та підтримувати Україну "в цій смертельній сутичці зі злом".

"Немає нічого важливішого за підтримку України у її військових зусиллях проти нападу Росії. Це безперечно справа номер один", — наголосив Дональд Туск.

Скриншот допису пресслужби Канцелярії
Скриншот допису пресслужби Канцелярії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва 22 січня. Це його перше офіційне відрядження в Україну на посаді прем'єра. 

Раніше ми повідомляли, що Дональд Туск вказав, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої.

Польща
Київ
війна
військова допомога
Україна
Росія
Дональд Туск

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі