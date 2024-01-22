Премьер Польши Туск в Киеве заявил, что нет ничего важнее помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в столицу Украины 22 января, где он заявил, что сейчас нет ничего важнее военной помощи Украине. Мир должен поддержать борющееся с российской агрессией государство.

Об этом сообщает пресс-служба Канцелярии Дональда Туска.

Читайте также:

Заявление Туска о поддержке Украины

Премьер Польши в Киеве подчеркнул, что он стремится сформировать ощущение того, что сосед Украины является ее самым надежным и стабильным союзником. Польша будет всячески помогать и поддерживать Украину "в этой смертельной схватке со злом".

"Нет ничего важнее поддержки Украины в ее военных усилиях против нападения России. Это бесспорно дело номер один", — подчеркнул Дональд Туск.

Скриншот поста пресс-службы Канцелярии

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев 22 января. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Ранее мы сообщали, что Дональд Туск указал, что в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польше Украине в войне против России. Он не позволит, чтобы в правительстве страны распространялись антиукраинские настроения.