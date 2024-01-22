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Польша присоединилась к G7 относительно гарантий безопасности для Украины

22 января 2024 16:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польша присоединилась к G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ходе своего визита в Киев сегодня, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша присоединится к декларации "Группы семи", работающей над гарантиями безопасности для Украины. По его мнению, это должно мобилизовать демократические государства для поддержки нашей страны.

Об этом сообщили в канцелярии главы польского правительства в соцсети X.

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Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. Фото: скриншот

Польша присоединяется к гарантиям безопасности для Украины

Во время своего визита в Киев премьер-министр Польши сделал ряд заявлений, основная суть которых заключалась в том, что Польша будет всячески поддерживать Украину в борьбе против российских захватчиков. В частности, он подчеркнул, что его страна присоединяется к G7 в вопрос гарантий безопасности для Украины.

"Польша присоединилась к декларации G7, призванной мобилизовать демократические государства в поддержку Украины", — отметил Туск.

В то же время глава польского правительства подчеркнул, что сотрудничество также осуществляется "и в других форматах".

Визит Дональда Туска в Киев

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев сегодня, 22 января. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Напоминаем, что премьер-министр Польши Дональд Туск в Киеве заявил, что сейчас нет ничего важнее военной помощи Украине. Мир должен поддержать борющееся с российской агрессией государство.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с польским коллегой Дональдом Туском почтили память погибших на войне украинцев. При этом глава украинского правительства отметил, что вся Украина благодарна партнерам, стоящим рядом с украинцами.

Польша
G7
Украина
безопасность
Дональд Туск

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