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Не лише країни G7 — в Раді розповіли, з ким Україна може підписати безпекові угоди

19 лютого 2024 10:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Не лише країни G7 — в Раді розповіли, з ким Україна може підписати безпекові угоди
Народний депутат Олександр Мережко. Фото: Верховна рада
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Двосторонні угоди про гарантії безпеки Україна може підписати не лише з учасниками G7, а й із більшою частиною держав-членів НАТО. Західні політики вже усвідомили, що краще зупинити Росію, ніж намагатися домовитися з нею.

Про це розповів голова Комітету зовнішньої політики Олександр Мережко, передає пресслужба Верховної Ради у понеділок, 19 лютого.

Гарантії безпеки для України

Мережко наголосив, що всі підписані на сьогодні угоди про гарантії безпеки — із Великою Британією, із Німеччиною та Францією — перебувають у рамках декларації G7.

"Надалі очікуються укладення аналогічних документів з іншими країнами-учасницями G7, однак я не виключаю, що коло держав буде значно ширший", — наголосив політик.

Він також нагадав, що підписання угод із Німеччиною та Францією відбулося у той час, коли проводиться Мюнхенська безпекова конференція 2024.

Також депутат вважає, що західні політики вже чітко розуміють, що для них набагато дешевше зупинити російського агресора на території України й не дати йому просунутися далі. 

Раніше ми повідомляли, що угоду про надання нашій країні гарантій безпеки було підписано з Францією

Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною.

війна
НАТО
G7
Україна
світ

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