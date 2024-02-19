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Не только страны G7 — в Раде рассказали, с кем Украина может подписать соглашения о безопасности

19 февраля 2024 10:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Не только страны G7 — в Раде рассказали, с кем Украина может подписать соглашения о безопасности
Народный депутат Александр Мережко. Фото: Верховная рада
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украина может подписать не только с участниками G7, но и с большей частью государств-членов НАТО. Западные политики уже осознали, что лучше остановить Россию, чем пытаться договориться с ней.

Об этом рассказал председатель Комитета внешней политики Александр Мережко, передает пресс-служба Верховной Рады в понедельник, 19 февраля.

Гарантии безопасности для Украины

Мережко подчеркнул, что все подписанные сегодня соглашения о гарантиях безопасности — с Великобританией, с Германией и Францией — находятся в рамках декларации G7.

"В дальнейшем ожидаются заключения аналогичных документов с другими странами-участницами G7, однако я не исключаю, что круг государств будет значительно шире", — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что подписание соглашений с Германией и Францией состоялось в то время, когда проводится Мюнхенская конференция безопасности 2024 года.

Также депутат считает, что западные политики уже ясно понимают, что для них гораздо дешевле остановить российского агрессора на территории Украины и не дать ему продвинуться дальше.

Ранее мы сообщали, что соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности было подписано с Францией.

Перед этим такое соглашение было подписано с Германией.

война
НАТО
G7
Украина
мир

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