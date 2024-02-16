Франція та Україна підписали угоду про надання гарантій безпеки

Володимир Зеленський та Емануель Макрон. Фото: скриншот

Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною.

Про це повідомив президент Франції Емануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Франція надала Україні гарантії безпеки

"Ми сповнені рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну", — заявив Макрон після підписання документа.

Також французький лідер висловив сподівання, що Україна незабаром стане членом ЄС, а також НАТО, та зауважив, що Росія стала однією з головних світових загроз.

"Путінська Росія стала фактором дестабілізації у світі, яка заперечує право України як держави робити свій власний вибір. Вона все більше заявляє про своє бажання втручатися в наші вибори, і я сам став жертвою інформаційних атак", — сказав він.

Також Макрон додав, що країна-агресор останнім часом перейшла всі грані, і Франція розглядає це, як загрозу власній безпеці.

"Якщо Росія розраховує на те, що ми втомимося, вона помиляється. Франція виступає за довгострокову підтримку України, допоки вона не вступить у НАТО", — сказав французький президент.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зустрів в аеропорту Франції президента України Володимира Зеленського, який прибув до країни. Додамо, сьогодні було підписано аналогічну угоду з Німеччиною.