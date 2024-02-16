Зеленський прилетів у Францію на зустріч з Макроном
Президент України Володимир Зеленський прилетів з візитом у Францію на зустріч з президентом країни Емануелем Макроном. В аеропорту главу держави зустрів міністр оборони країни Себастьян Лекорню.
Про це повідомляє французький телеканал BFM.
Зеленський прилетів у Францію
За повідомленням французького мовника, сьогодні голова держави може підписати гарантії безпеки між Францією та Україною.
Візит до Франції підтвердив в Telegram і сам глава держави.
"Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", — написав Володимир Зеленський.
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Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Глава держави провів зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та президентом країни, Франком-Вальтером Штайнмайєром.
Також у Німеччині президент підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки, а також угоду про надання Україні Німеччиною гарантій безпеки.
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