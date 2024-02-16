Зеленський прилетів у Францію на зустріч з Макроном

Володимир Зеленський та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в аеропорту Парижа. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прилетів з візитом у Францію на зустріч з президентом країни Емануелем Макроном. В аеропорту главу держави зустрів міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Про це повідомляє французький телеканал BFM.

Зеленський прилетів у Францію

За повідомленням французького мовника, сьогодні голова держави може підписати гарантії безпеки між Францією та Україною.

Візит до Франції підтвердив в Telegram і сам глава держави.

"Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", — написав Володимир Зеленський.

Допис Зеленського. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Олаф Шольц / Twitter

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Глава держави провів зустрічі з канцлером Олафом Шольцом та президентом країни, Франком-Вальтером Штайнмайєром.

Підписана Зеленським угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною. Джерело: скриншот

Також у Німеччині президент підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки, а також угоду про надання Україні Німеччиною гарантій безпеки.