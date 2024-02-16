Зеленский прилетел во Францию на встречу с Макроном

Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекарню в аэропорту Парижа. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом во Францию на встречу с президентом Эманюэлем Макроном. В аэропорту главу государства встретил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Зеленский прилетел во Францию

По сообщению французского спикера, сегодня глава государства может подписать гарантии безопасности между Францией и Украиной.

Визит во Францию подтвердил в Telegram и сам глава государства.

"Париж. Запланирована встреча с Президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", — написал Владимир Зеленский.

Пост Зеленского. Источник: Telegram Владимира Зеленского

Заграничные визиты Владимира Зеленского — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Олаф Шольц / Twitter

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Германию. Глава государства провел встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Подписанное Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией. Источник: скриншот

Также в Германии президент подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и соглашение о предоставлении Украине Германией гарантий безопасности.