Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зустрічі з партнерами і нові гарантії безпеки — основне з вечірнього звернення Зеленського arrow

Зустрічі з партнерами і нові гарантії безпеки — основне з вечірнього звернення Зеленського

15 лютого 2024 22:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зустрічі з партнерами і нові гарантії безпеки — основне з вечірнього звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Глава держави сьогодні провів низку зустрічей з партнерами України та анонсував нові гарантії безпеки для нашої країни. 

Деталі він розповів у своєму вечірньому відеозверненні

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

"Провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху", — резюмує він.
 
Також президент анонсував низку зустрічей з міжнародними партнерами стосовно нових гарантій безпеки для України.

"Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди", — підкреслює Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва для обговорення питань консолідації зусиль держави та бізнесу задля економічного зростання України.

Також сьогодні глава держави підписав закон про легалізацію в державі медичного канабісу для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
безпека
звернення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі