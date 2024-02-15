Зустрічі з партнерами і нові гарантії безпеки — основне з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Глава держави сьогодні провів низку зустрічей з партнерами України та анонсував нові гарантії безпеки для нашої країни.

Деталі він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

"Провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху", — резюмує він.



Також президент анонсував низку зустрічей з міжнародними партнерами стосовно нових гарантій безпеки для України.

"Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди", — підкреслює Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва для обговорення питань консолідації зусиль держави та бізнесу задля економічного зростання України.

Також сьогодні глава держави підписав закон про легалізацію в державі медичного канабісу для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами.