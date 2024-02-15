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Встречи с партнерами и новые гарантии безопасности — основное из вечернего обращения Зеленского

15 февраля 2024 22:49
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Илья Рябинин
редактор
Встречи с партнерами и новые гарантии безопасности — основное из вечернего обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшнего дня. Глава государства провел ряд встреч с партнерами Украины и анонсировал новые гарантии безопасности для нашей страны.

Детали он рассказал в своем вечернем видеообращении.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

"Провел сегодня несколько подготовительных совещаний перед нашей международной активностью. Сейчас как раз по пути", — резюмирует он.

Также президент анонсировал ряд встреч с международными партнерами по поводу новых гарантий безопасности для Украины.

"Делаем все, чтобы они стали сильными для Украины, и уверен, именно так и будет. Создаем для нашего государства новую архитектуру безопасности, которая будет помогать не просто здесь и сейчас, а реально долгосрочно. И это то, чего у Украины никогда не было, хотя было нужно всегда", — подчеркивает Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с представителями Совета по поддержке предпринимательства для обсуждения вопросов консолидации усилий государства и бизнеса для экономического роста Украины.

Также сегодня глава государства подписал закон о легализации в государстве медицинского каннабиса для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
безопасность
обращение

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