Зеленський зустрівся з президентом Німеччини — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Берліні, де в п'ятницю, 16 лютого, провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.
Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Під час розмови сторони говорили про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України. Однак ключовою виявилася інша стратегічна тема.
"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави. Дякую Німеччині та її народу за вагому підтримку України!" — сказав Зеленський.
Візит Зеленського у Німеччину — останні новини
Нагадаємо, президент Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Глава держави вже провів зустріч з канцлером країни Олафом Шольцом. Політики підписали безпекову угоду між Україною та Німеччиною.
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