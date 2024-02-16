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Зеленський зустрівся з президентом Німеччини — про що говорили

16 лютого 2024 17:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини — про що говорили
Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Берліні, де в п'ятницю, 16 лютого, провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Про це він розповів у своєму блозі в Telegram.

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром

Під час розмови сторони говорили про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України. Однак ключовою виявилася інша стратегічна тема.

"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави. Дякую Німеччині та її народу за вагому підтримку України!" — сказав Зеленський. 

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини — про що говорили - фото 1
Підписана Зеленським угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною. Джерело: скриншот

Візит Зеленського у Німеччину — останні новини

Зеленський прибув до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський у Німеччині. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, президент Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Глава держави вже провів зустріч з канцлером країни Олафом Шольцом. Політики підписали безпекову угоду між Україною та Німеччиною.

Володимир Зеленський
Німеччина
Україна
Франк-Вальтер Штайнмаєр
угода

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