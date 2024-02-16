Зеленський прибув до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у Німеччині. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, прибув з офіційним візитом до Німеччини. Глава держави заявив, що попереду два важливі дні.

Про це український лідер написав у Telegram.

Зеленський у Німеччині

Глава держави розповів, що заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Президент України Володимир Зеленський у Німеччині. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський підпише безпекову угоду з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вона охоплюватиме "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".

Також 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.