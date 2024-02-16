Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, прибыл с официальным визитом в Германию. Глава государства заявил, что впереди два важных дня.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Зеленский в Германии

Глава государства рассказал, что запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский подпишет соглашение о безопасности с канцлером Германии Олафом Шольцом. Оно будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".

Также 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.