Зеленский прибыл в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, прибыл с официальным визитом в Германию. Глава государства заявил, что впереди два важных дня.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Зеленский в Германии
Глава государства рассказал, что запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности.
"Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский подпишет соглашение о безопасности с канцлером Германии Олафом Шольцом. Оно будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".
Также 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности и проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.
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