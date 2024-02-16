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У Швеції відкрилася виставка про спільну з Україною історію — Зеленський звернувся до учасників

16 лютого 2024 10:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Швеції відкрилася виставка про спільну з Україною історію — Зеленський звернувся до учасників
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Швеції відкрилася виставка, що присвячена спільній з Україною історії. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників заходу та подякував за підтримку.

Про це український лідер повідомив у Telegram в п'ятницю, 16 лютого.

Виставка, присвячена спільній історії Швеції та України

"З нагоди відкриття у Швеції виставки, присвяченої спільній історії наших держав, — "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України" — звернувся до учасників заходу", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Європа навчилася будувати мир, тому ми маємо зберегти цей досвід — архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради спільної безпеки.

Також він вважає, що необхідно зміцнити наші союзи та альянси, аби вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому.

"Щоб ХХІ століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVІІ — відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист", — додав Президент.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше ми писали про запланований візит Президента України до Німеччини та Франції. Там Зеленський зустрінеться з лідерами країн та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Речник уряду Німеччини підтвердив, що сьогодні, 16 лютого, Зеленський та Шольц планують підписати безпекову угоду між країнами.

Володимир Зеленський
Швеція
Україна
історія
звернення

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