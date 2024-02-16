В Швеции открылась выставка о совместной с Украиной истории — Зеленский обратился к участникам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

В Швеции открылась выставка, посвященная совместной с Украиной истории. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам мероприятия и поблагодарил за поддержку.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Выставка, посвященная всеобщей истории Швеции и Украины

"По случаю открытия в Швеции выставки, посвященной общей истории наших государств, — "Перекресток: 1000 лет общей истории Швеции и Украины" — обратился к участникам мероприятия", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Европа научилась строить мир, поэтому мы должны сохранить этот опыт — архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради общей безопасности.

Он также считает, что необходимо укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем.

"Чтобы ХХІ век все же отличался от ХІХ или ХVІІ — отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист" , — добавил Президент.

Скриншот поста Зеленского

Ранее мы писали о запланированном визите Президента Украины в Германию и Францию. Там Зеленский встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.