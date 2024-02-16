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В Швеции открылась выставка о совместной с Украиной истории — Зеленский обратился к участникам

16 февраля 2024 10:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Швеции открылась выставка о совместной с Украиной истории — Зеленский обратился к участникам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Швеции открылась выставка, посвященная совместной с Украиной истории. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам мероприятия и поблагодарил за поддержку.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Выставка, посвященная всеобщей истории Швеции и Украины

"По случаю открытия в Швеции выставки, посвященной общей истории наших государств, — "Перекресток: 1000 лет общей истории Швеции и Украины" — обратился к участникам мероприятия", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Европа научилась строить мир, поэтому мы должны сохранить этот опыт — архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради общей безопасности.

Он также считает, что необходимо укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем.

"Чтобы ХХІ век все же отличался от ХІХ или ХVІІ — отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист", — добавил Президент.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее мы писали о запланированном визите Президента Украины в Германию и Францию. Там Зеленский встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.

Представитель правительства Германии подтвердил, что сегодня, 16 февраля, Зеленский и Шольц планируют подписать безопасное соглашение между странами.

Владимир Зеленский
Швеция
Украина
история
обращение

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