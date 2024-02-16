В Швеции открылась выставка о совместной с Украиной истории — Зеленский обратился к участникам
В Швеции открылась выставка, посвященная совместной с Украиной истории. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам мероприятия и поблагодарил за поддержку.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 16 февраля.
Выставка, посвященная всеобщей истории Швеции и Украины
"По случаю открытия в Швеции выставки, посвященной общей истории наших государств, — "Перекресток: 1000 лет общей истории Швеции и Украины" — обратился к участникам мероприятия", — сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Европа научилась строить мир, поэтому мы должны сохранить этот опыт — архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради общей безопасности.
Он также считает, что необходимо укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем.
"Чтобы ХХІ век все же отличался от ХІХ или ХVІІ — отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист", — добавил Президент.
Ранее мы писали о запланированном визите Президента Украины в Германию и Францию. Там Зеленский встретится с лидерами стран и примет участие в Мюнхенской конференции безопасности.
Представитель правительства Германии подтвердил, что сегодня, 16 февраля, Зеленский и Шольц планируют подписать безопасное соглашение между странами.
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