Шольц розповів, яка країна наступною підпише безпекові гарантії з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав країну, яка наступною підпише безпекові гарантії з Україною. За його словами, це буде Франція.

Про це політик сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 16 лютого.

Безпекові гарантії з Україною

Шольц наголосив, що угода базується на демократії. Вона уособлює майбутнє, в якому Україна буде розвиватися в мирі.

"Німеччина є другою країна, яка підписала цю угоду, за нами послідують інші країни, наші французькі друзі", — додав канцлер Німеччини.

Зазначимо, що безпекову угоду з Україною вже підписала Велика Британія. Це відбулося під час візиту прем'єра Ріші Сунака до Києва 12 лютого.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до столиці Німеччини у п'ятницю, 16 лютого. У Берліні глава держави зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Вони вже підписали двосторонню угоду щодо безпекових зобов’язань. Глава держави висловив вдячність керівництву ФРН та її народу за підтримку України.