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Шольц розповів, яка країна наступною підпише безпекові гарантії з Україною

16 лютого 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шольц розповів, яка країна наступною підпише безпекові гарантії з Україною
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав країну, яка наступною підпише безпекові гарантії з Україною. За його словами, це буде Франція.

Про це політик сказав на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 16 лютого.

Безпекові гарантії з Україною

Шольц наголосив, що угода базується на демократії. Вона уособлює майбутнє, в якому Україна буде розвиватися в мирі.

"Німеччина є другою країна, яка підписала цю угоду, за нами послідують інші країни, наші французькі друзі", — додав канцлер Німеччини.

Зазначимо, що безпекову угоду з Україною вже підписала Велика Британія. Це відбулося під час візиту прем'єра Ріші Сунака до Києва 12 лютого.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до столиці Німеччини у п'ятницю, 16 лютого. У Берліні глава держави зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Вони вже підписали двосторонню угоду щодо безпекових зобов’язань. Глава держави висловив вдячність керівництву ФРН та її народу за підтримку України.

Володимир Зеленський
Франція
Німеччина
Україна
Олаф Шольц
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угода

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