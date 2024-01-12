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Зеленський і Ріші Сунак підписали безпекову угоду між Україною та Великою Британією

12 січня 2024 15:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський і Ріші Сунак підписали безпекову угоду між Україною та Великою Британією
Президент України Володимир Зеленський та Премєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: скриншот з відео зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Премєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва сьогодні, 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Підписання безпекової угоди між Україною та Великою Британією

Сьогодні, 12 січня лідери України та Великої Британії підписали договір на 10 років у сфері безпеки між країнами.

Передбачається, що ця угода діятиме до вступу України в НАТО. Протягом 10 років держава отримуватиме фінансову допомогу від Великої Британії в розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів щороку. Це є найбільша допомога від Великої Британії у сфері безпеки. Загалом країна з 24 лютого 2022 року надала Україні вже 12 млрд фунтів безпекової допомоги.

"Якщо Росія нападе на вас знову, Британія буде з Україною", — наголосив Ріші Сунак.

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Володимир Зеленський
війна
Україна
Ріші Сунак
Велика Британія

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