До Києва сьогодні прибуде прем'єр Британії Сунак, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Фото: Frank Augstein/Pool via REUTERS

Сьогодні до Києва прибуде Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Він підпише британсько-українську угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Sky News.

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Візит Сунака в Київ

Видання зазначає, що сьогодні, 12 січня, Ріші Сунак приїде з візитом до Києва. Він підпише британсько-українську угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Володимиром Зеленським, яка зобов’язує Велику Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Також повідомляється, що Британія надасть новий пакет військової допомоги для нашої держави.

"Велика Британія надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки", — йдеться у повідомленні.

Сам Сунак наголосив, що Британія також не похитнеться і буде з Україною в її найтемніші часи та в кращі часи, які прийдуть.

"Великобританія вже є одним із найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека є нашою безпекою", — додав він.

Нагадаємо, в останній день 2023 року Міноборони Великої Британії заявило, що відправить сотні зенітних ракет для України для британських комплексів ППО.