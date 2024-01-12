До Києва сьогодні прибуде прем'єр Британії Сунак, — ЗМІ
Сьогодні до Києва прибуде Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Він підпише британсько-українську угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Sky News.
Візит Сунака в Київ
Видання зазначає, що сьогодні, 12 січня, Ріші Сунак приїде з візитом до Києва. Він підпише британсько-українську угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Володимиром Зеленським, яка зобов’язує Велику Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.
Також повідомляється, що Британія надасть новий пакет військової допомоги для нашої держави.
"Велика Британія надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки", — йдеться у повідомленні.
Сам Сунак наголосив, що Британія також не похитнеться і буде з Україною в її найтемніші часи та в кращі часи, які прийдуть.
"Великобританія вже є одним із найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека є нашою безпекою", — додав він.
Нагадаємо, в останній день 2023 року Міноборони Великої Британії заявило, що відправить сотні зенітних ракет для України для британських комплексів ППО.
Читайте Новини.LIVE!