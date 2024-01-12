В Киев сегодня прибудет премьер Британии Сунак, — СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: Frank Augstein/Pool via REUTERS

Сегодня в Киев прибудет Премьер-министр Британии Риши Сунак. Он подпишет британско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Sky News.

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Визит Сунака в Киев

Издание отмечает, что сегодня, 12 января, Риши Сунак приедет с визитом в Киев. Он подпишет британско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Владимиром Зеленским, которое обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Также сообщается, что Великобритания предоставит новый пакет военной помощи для нашего государства.

"Великобритания предоставит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года", — говорится в сообщении.

Сам Сунак подчеркнул, что Британия тоже не пошатнется и будет с Украиной в ее самые темные времена и в лучшие времена, которые придут.

"Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность является нашей безопасностью", — добавил он.

Напомним, в последний день 2023 года Минобороны Великобритании заявило, что отправит сотни зенитных ракет для Украины для британских комплексов ПВО.