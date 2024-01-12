В Киев сегодня прибудет премьер Британии Сунак, — СМИ
Сегодня в Киев прибудет Премьер-министр Британии Риши Сунак. Он подпишет британско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Sky News.
Визит Сунака в Киев
Издание отмечает, что сегодня, 12 января, Риши Сунак приедет с визитом в Киев. Он подпишет британско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Владимиром Зеленским, которое обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.
Также сообщается, что Великобритания предоставит новый пакет военной помощи для нашего государства.
"Великобритания предоставит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года", — говорится в сообщении.
Сам Сунак подчеркнул, что Британия тоже не пошатнется и будет с Украиной в ее самые темные времена и в лучшие времена, которые придут.
"Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность является нашей безопасностью", — добавил он.
Напомним, в последний день 2023 года Минобороны Великобритании заявило, что отправит сотни зенитных ракет для Украины для британских комплексов ПВО.
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