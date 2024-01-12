Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Прем’єр Великої Британії Сунак прибув до Києва arrow

Прем’єр Великої Британії Сунак прибув до Києва

12 січня 2024 12:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прем’єр Великої Британії Сунак прибув до Києва
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та працівниці Укрзалізниці. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Стало відомо, що Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вже прибув до столиці України Києва. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським для підписання безпекової угоди та обговорить подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Ріші Сунак вже у Києві

Головною метою візиту Британського прем'єра є надання Україні військової допомоги у розмірі 2,5 млрд фунтів. Також очікується, що лідери Великої Британії та України сьогодні підпишуть безпекову угоду та спланують подальші кроки підтримки України.

Нагадаємо, кошти виплатять протягом 2024 і 2025 років. В уряді країни вказують, що близько 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України. 

Додамо, очікується, що Ріші Сунак підпише британсько-українську угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка зобов’язує Велику Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю, з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Латвію, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.

військова допомога
Україна
Ріші Сунак
Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі