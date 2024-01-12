Прем’єр Великої Британії Сунак прибув до Києва

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та працівниці Укрзалізниці. Фото: Суспільне

Стало відомо, що Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вже прибув до столиці України Києва. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським для підписання безпекової угоди та обговорить подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Ріші Сунак вже у Києві

Головною метою візиту Британського прем'єра є надання Україні військової допомоги у розмірі 2,5 млрд фунтів. Також очікується, що лідери Великої Британії та України сьогодні підпишуть безпекову угоду та спланують подальші кроки підтримки України.

Нагадаємо, кошти виплатять протягом 2024 і 2025 років. В уряді країни вказують, що близько 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України.

Додамо, очікується, що Ріші Сунак підпише британсько-українську угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка зобов’язує Велику Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю, з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Латвію, де він зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.