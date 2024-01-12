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Премьер Великобритании Сунак прибыл в Киев

12 января 2024 12:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Премьер Великобритании Сунак прибыл в Киев
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и сотрудницы Укрзализныци. Фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже прибыл в столицу Украины Киева. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским для подписания соглашения о безопасности и обсудит дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

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Главной целью визита Британского премьера является предоставление Украине военной помощи в размере 2,5 млрд фунтов. Также ожидается, что лидеры Великобритании и Украины сегодня подпишут соглашение о безопасности и спланируют дальнейшие шаги поддержки Украины.

Напомним, средства выплатят в течение 2024 и 2025 годов. В правительстве страны указывают, что около 200 миллионов будут потрачены на скорые закупки и производство тысяч беспилотников для Украины.

Добавим, ожидается, что Риши Сунак подпишет британско-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое обязывает Великобританию обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Латвию, где он встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.

военная помощь
Украина
Риши Сунак
Великобритания

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