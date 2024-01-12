Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности на 10 лет 12 января

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: скриншот с видео Зеленского

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев сегодня, 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Подписание соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией

Сегодня, 12 января, лидеры Украины и Великобритании подписали договор на 10 лет в сфере безопасности между странами.

Предполагается, что соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. В течение 10 лет государство будет получать финансовую помощь от Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это самая большая помощь от Великобритании в сфере безопасности. В целом страна с 24 февраля 2022 года предоставила Украине уже 12 млрд фунтов помощи.

"Если Россия нападет на вас снова, Британия будет с Украиной", — подчеркнул Риши Сунак.

Напомним, согласно соглашению, Великобритания будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Добавим, в правительстве страны указывают, что около 200 миллионов будут потрачены на скорые закупки и производство тысяч беспилотников для Украины.