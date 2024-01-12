Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Зеленский и Риши Сунак подписали соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией arrow

Зеленский и Риши Сунак подписали соглашение о безопасности между Украиной и Великобританией

12 января 2024 15:54
обновлено: 16:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности на 10 лет 12 января
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: скриншот с видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев сегодня, 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Подписание соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией

Сегодня, 12 января, лидеры Украины и Великобритании подписали договор на 10 лет в сфере безопасности между странами.

Предполагается, что соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. В течение 10 лет государство будет получать финансовую помощь от Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это самая большая помощь от Великобритании в сфере безопасности. В целом страна с 24 февраля 2022 года предоставила Украине уже 12 млрд фунтов помощи.

"Если Россия нападет на вас снова, Британия будет с Украиной", — подчеркнул Риши Сунак.

Напомним, согласно соглашению, Великобритания будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Добавим, в правительстве страны указывают, что около 200 миллионов будут потрачены на скорые закупки и производство тысяч беспилотников для Украины.

Владимир Зеленский
война
Украина
Риши Сунак
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме