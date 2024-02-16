Шольц рассказал, какая страна следующей подпишет гарантии безопасности с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал страну, которая следующей подпишет гарантии безопасности с Украиной. По его словам, это будет Франция.

Об этом политик сказал на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 16 февраля.

Гарантии безопасности с Украиной

Шольц отметил, что соглашение базируется на демократии. Оно олицетворяет будущее, в котором Украина будет развиваться в мире.

"Германия является второй страна, которая подписала это соглашение, за нами последуют другие страны, наши французские друзья", — добавил канцлер Германии.

Отметим, что соглашение по безопасности с Украиной уже подписала Великобритания. Это произошло во время визита премьера Риши Сунака в Киев 12 февраля.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии в пятницу, 16 февраля. В Берлине глава государства встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Они уже подписали двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности. Глава государства выразил благодарность руководству ФРГ и ее народу за поддержку Украины.