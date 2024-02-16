Зеленский встретился с президентом Германии — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине, где в пятницу, 16 февраля, провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.
Зеленский встретился со Штайнмайером
Во время разговора стороны говорили о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины. Однако ключевой оказалась другая стратегическая тема.
"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией, подписанное сегодня в Берлине, является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства. Спасибо Германии и ее народу за весомую поддержку Украины!", — сказал Зеленский.
Визит Зеленского в Германию — последние новости
Напомним, президент Зеленский находится с официальным визитом в Германии. Глава государства уже провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцом. Политики подписали соглашение о безопасности между Украиной и Германией.
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