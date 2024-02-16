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Зеленский встретился с президентом Германии — о чем говорили

16 февраля 2024 17:24
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Илья Рябинин
редактор
Зеленский встретился с президентом Германии — о чем говорили
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине, где в пятницу, 16 февраля, провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.

Зеленский встретился со Штайнмайером

Во время разговора стороны говорили о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины. Однако ключевой оказалась другая стратегическая тема.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией, подписанное сегодня в Берлине, является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства. Спасибо Германии и ее народу за весомую поддержку Украины!", — сказал Зеленский.

Зеленский встретился с президентом Германии - о чем говорили - фото 1
Подписано Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией. Источник: скриншот

Визит Зеленского в Германию — последние новости

Зеленский прибыл в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский в Германии. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, президент Зеленский находится с официальным визитом в Германии. Глава государства уже провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцом. Политики подписали соглашение о безопасности между Украиной и Германией.

Владимир Зеленский
Германия
Украина
Франк-Вальтер Штайнмаер
соглашение

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