Зеленский встретился с президентом Германии — о чем говорили

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине, где в пятницу, 16 февраля, провел встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.

Зеленский встретился со Штайнмайером

Во время разговора стороны говорили о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины. Однако ключевой оказалась другая стратегическая тема.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией, подписанное сегодня в Берлине, является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства. Спасибо Германии и ее народу за весомую поддержку Украины!", — сказал Зеленский.

Подписано Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией. Источник: скриншот

Визит Зеленского в Германию — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, президент Зеленский находится с официальным визитом в Германии. Глава государства уже провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцом. Политики подписали соглашение о безопасности между Украиной и Германией.