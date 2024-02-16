Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Франция и Украина подписали соглашение о предоставлении гарантий безопасности arrow

Франция и Украина подписали соглашение о предоставлении гарантий безопасности

16 февраля 2024 21:56
обновлено: 21:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Франция и Украина подписали соглашение о предоставлении гарантий безопасности
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Associated Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Франция предоставила Украине гарантии безопасности

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну", — заявил Макрон после подписания документа.

Также французский лидер выразил надежду, что Украина вскоре станет членом ЕС, а также НАТО и отметил, что Россия стала одной из главных мировых угроз.

"Путинская Россия стала фактором дестабилизации в мире, отрицающей право Украины как государства делать свой собственный выбор. Она все больше заявляет о своем желании вмешиваться в наши выборы, и я сам стал жертвой информационных атак", — сказал он.

Также Макрон добавил, что страна-агрессор в последнее время перешла все грани, и Франция рассматривает это как угрозу собственной безопасности.

"Если Россия рассчитывает на то, что мы устанем, она ошибается. Франция выступает за долгосрочную поддержку Украины, пока она не вступит в НАТО", — сказал французский президент.

Напомним, сегодня министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретил в прибывшем в страну аэропорту Франции президента Украины Владимира Зеленского. Добавим, сегодня было подписано аналогичное соглашение с Германией.

Владимир Зеленский
Франция
Эммануэль Макрон
Украина
безопасность
соглашение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме