Франция и Украина подписали соглашение о предоставлении гарантий безопасности

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Associated Press

Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Франция предоставила Украине гарантии безопасности

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну", — заявил Макрон после подписания документа.

Также французский лидер выразил надежду, что Украина вскоре станет членом ЕС, а также НАТО и отметил, что Россия стала одной из главных мировых угроз.

"Путинская Россия стала фактором дестабилизации в мире, отрицающей право Украины как государства делать свой собственный выбор. Она все больше заявляет о своем желании вмешиваться в наши выборы, и я сам стал жертвой информационных атак", — сказал он.

Также Макрон добавил, что страна-агрессор в последнее время перешла все грани, и Франция рассматривает это как угрозу собственной безопасности.

"Если Россия рассчитывает на то, что мы устанем, она ошибается. Франция выступает за долгосрочную поддержку Украины, пока она не вступит в НАТО", — сказал французский президент.

Напомним, сегодня министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретил в прибывшем в страну аэропорту Франции президента Украины Владимира Зеленского. Добавим, сегодня было подписано аналогичное соглашение с Германией.