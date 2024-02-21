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Єрмак заявив, що безпекові угоди є проміжним етапом до членства України в НАТО

21 лютого 2024 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Єрмак заявив, що безпекові угоди є проміжним етапом до членства України в НАТО
Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що країна й надалі працює над двосторонніми угодами про гарантії безпеки. Він нагадав, що ми вже підписали відповідний документ із Великою Британією, Німеччиною та Францією.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram в вівторок, 20 лютого.

Що передбачають безпекові угоди

"Наша держава укладає безпрецедентні двосторонні угоди про безпекові гарантії, які є проміжним етапом до головної гарантії безпеки — повноправного членства в НАТО", — зазначив посадовець. 

За його словами, підписані угоди "охоплюють надзвичайно багато сфер співпраці з партнерами та справжніми друзями України" — від відновлення кордонів 1991 року до спільного військового виробництва. Крім того, в документі чітко вказані цифри щодо допомоги.

"У цих угодах ідеться про санкції, відповідальність держави-агресора, підготовку українських військових, пряму фінансову допомогу для стабільності української економіки, боротьбу з російською дезінформацією, співпрацю на рівні розвідок", — розповів Єрмак.

Спільна декларація G7

Очільник ОП підкреслив, що головне — "допомога у посиленні обороноздатності та нашої готовності до будь-яких спроб нових агресій".

Угоди, які вже укладено та будуть підписані з іншими країнами, містять всі необхідні положення, визначені у Спільній декларації G7 щодо підтримки України, що була ухвалена на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році.

"Україна працює також над тим, щоб кожна угода була надзвичайно змістовною й навіть виходила за межі базових умов, закладених у цій декларації, мала свої особливості з окремо взятою країною", — додав очільник ОП.

Єрмак заявив, що безпекові угоди є проміжним етапом до членства України в НАТО - фото 1

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Єрмака
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Нагадаємо, голова Комітету зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що безпекові угоди Україна може підписувати не тільки з учасниками G7, а також і з більшою частиною держав-членів НАТО. Відомо, з чим саме це пов'язано.

Також ми повідомляли, що прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща приєднається до декларації G7. На його думку, це має мобілізувати демократичні держави задля підтримки нашої країни.

НАТО
Андрій Єрмак
військова допомога
Україна
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