Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен подписывают соглашение о безопасности. Фото: Сайт Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 23 февраля, встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Украина и Дания подписали соглашение о безопасности 23 февраля

"Сегодня мы с премьер-министром Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Данией и Украиной", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что этот документ подтверждает непоколебимую поддержку Данией украинского народа — страна будет оказывать поддержку в течение десяти лет.

Согласно соглашению, в 2024 году оказанная Данией военная поддержка составит не менее 1,8 млрд евро.

Документ предусматривает постоянную военную помощь в различных сферах в координации и сотрудничестве с соответствующими международными партнерами и учреждениями, сосредотачиваясь на военно-воздушных силах и противовоздушной обороне, морской безопасности, разминировании, технологиях и беспилотниках, а также других ключевых возможностях Украины.

Также страна будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию — предоставление истребителей, боеприпасов, тренажеров, учебы, обслуживания.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, Зеленский вместе с Фредериксеном посетили Лычаковское кладбище во Львове. Там они почтили память погибших украинских защитников.

Ранее украинский лидер заявил, что война закончится только тогда, когда мир осознает, какую серьезную угрозу для его существования несет глава Кремля Владимир Путин.