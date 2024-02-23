Зеленський прибув до Львова — разом з прем'єркою Данії вшанував пам'ять загиблих воїнів

Зеленський та Фредеріксен на кладовищі. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у п'ятницю, 23 лютого, відвідали Личаківське кладовище у Львові. Там вони вшанували пам'ять загиблих українських захисників.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Зеленський та Фредеріксен у Львові

"У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України", — йдеться у дописі.

Зеленський наголосив, що українці ніколи не забудуть героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє.

"Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли світ усвідомить, яку серйозну загрозу для його існування несе очільник Кремля Володимир Путін.

Також український лідер відповів, чому звільнив Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та головне керівництво армії.