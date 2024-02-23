Зеленський відповів, чому звільнив Залужного

Президент України Володимир Зеленський та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому було звільнено головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та головне керівництво армії. За його словами, це зробили для того, щоб перезавантажити, перебудувати та змінити менеджмент військового командування.

Про це він сказав в ефірі FoxNews.

Чому було звільнено ключове військове командування ЗСУ

Зеленський зазначив, що йдеться не про зміну курсу дій України, а лише про "речі, які довго не змінювалися".

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час — це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", — наголосив глава держави.

Нагородження Залужного

Також він розповів, чому нагородив Залужного Героєм України та чи буде він надалі підтримувати політику президента або приєднається до опозиції.

Зеленський запевнив, що це лише вибір самого Залужного.

"Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це", — прокоментував він вручення нагороди.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE журналіст Дмитро Гордон заявив, що звільнення Залужного не було для нього новиною. За його словами, під час війни він не сумнівається в рішеннях влади та закликає до цього ж суспільство.

Також раніше Залужний прокоментував отримання звання Героя. За словами генерала, для нього це велика честь.