Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський відповів, чому звільнив Залужного arrow

Зеленський відповів, чому звільнив Залужного

23 лютого 2024 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський відповів, чому звільнив Залужного
Президент України Володимир Зеленський та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому було звільнено головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та головне керівництво армії. За його словами, це зробили для того, щоб перезавантажити, перебудувати та змінити менеджмент військового командування. 

Про це він сказав в ефірі FoxNews.

Чому було звільнено ключове військове командування ЗСУ

Зеленський зазначив, що йдеться не про зміну курсу дій України, а лише про "речі, які довго не змінювалися".

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час — це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", — наголосив глава держави.

Нагородження Залужного

Також він розповів, чому нагородив Залужного Героєм України та чи буде він надалі підтримувати політику президента або приєднається до опозиції.

Зеленський запевнив, що це лише вибір самого Залужного.

"Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це", — прокоментував він вручення нагороди. 

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE журналіст Дмитро Гордон заявив, що звільнення Залужного не було для нього новиною. За його словами, під час війни він не сумнівається в рішеннях влади та закликає до цього ж суспільство. 

Також раніше Залужний прокоментував отримання звання Героя. За словами генерала, для нього це велика честь.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Валерій Залужний
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
2 роки війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі