Зеленский ответил, почему уволил Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему был уволен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и главное руководство армии. По его словам, это сделали для того, чтобы перезагрузить, перестроить и изменить менеджмент военного командования.

Об этом он сказал в эфире FoxNews.

Почему было уволено ключевое военное командование ВСУ

Зеленский отметил, что речь идет не об изменении курса действий Украины, а лишь о "вещах, которые долго не менялись".

"Мы должны быть быстрее, значит, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время — это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей", — подчеркнул глава государства.

Награждение Залужного

Также он рассказал, почему наградил Залужного Героем Украины и будет ли он в дальнейшем поддерживать политику президента или присоединится к оппозиции.

Зеленский заверил, что это только выбор самого Залужного.

"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", — прокомментировал он вручение награды.

Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE журналист Дмитрий Гордон заявил, что увольнение Залужного не было для него новостью. По его словам, во время войны он не сомневается в решениях власти и призывает к этому общество.

Также ранее Залужный прокомментировал получение звания Героя. По словам генерала, для него это большая честь.