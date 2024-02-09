Залужний прокоментував отримання звання Героя
Колишній Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний прокоментував отримання звання Героя. Він наголосив, що для нього це велика честь.
Про це Валерій Залужний написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 9 лютого.
Реакція Залужного на звання Героя
"Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад", — наголосив Залужний.
Ексголовком ЗСУ зазначив, що це нагорода українських військових, адже вони справжні герої.
Він додав, що з відданістю і вдячністю служить та продовжить служити народу Україні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський нагородив орденом "Золота зірка" ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Глава держави привітав військових, і вони потисли руки один одному.
Зазначимо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.
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