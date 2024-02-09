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Залужний прокоментував отримання звання Героя

9 лютого 2024 20:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний прокоментував отримання звання Героя
Президент України Володимир Зеленський нагороджує колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний прокоментував отримання звання Героя. Він наголосив, що для нього це велика честь.

Про це Валерій Залужний написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 9 лютого.

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 "Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад", — наголосив Залужний.

Ексголовком ЗСУ зазначив, що це нагорода українських військових, адже вони справжні герої.

Він додав, що з відданістю і вдячністю служить та продовжить служити народу Україні.

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Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський нагородив орденом "Золота зірка" ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Глава держави привітав військових, і вони потисли руки один одному.

Зазначимо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

Володимир Зеленський
Україна
Валерій Залужний
нагорода
президент

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