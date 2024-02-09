Залужный прокомментировал получение звания Героя
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал получение звания Героя. Он подчеркнул, что для него это большая честь.
Об этом Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале в пятницу, 9 февраля.
Реакция Залужного на звание Героя
"Честь и Ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей", — подчеркнул Залужный.
Экс-головком ВСУ отметил, что это награда украинских военных, ведь они настоящие герои.
Он добавил, что с преданностью и благодарностью служит и продолжит служить народу Украины.
Напомним, Владимир Зеленский наградил орденом "Золотая звезда" экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Глава государства поздравил военных и они пожали руки друг другу.
Отметим, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.
Читайте Новини.LIVE!