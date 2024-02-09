Президент Украины Владимир Зеленский награждает бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал получение звания Героя. Он подчеркнул, что для него это большая честь.

Об этом Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале в пятницу, 9 февраля.

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"Честь и Ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей", — подчеркнул Залужный.

Экс-головком ВСУ отметил, что это награда украинских военных, ведь они настоящие герои.

Он добавил, что с преданностью и благодарностью служит и продолжит служить народу Украины.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский наградил орденом "Золотая звезда" экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Глава государства поздравил военных и они пожали руки друг другу.

Отметим, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.