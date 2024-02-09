Зеленський показав ексклюзивні кадри нагородження "Золотою зіркою" Залужного та Буданова
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "Золота зірка" ексголовнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Глава держави привітав військових і вони потисли руки один одному.
Відповідне відео з нагородження Залужного та Буданова президент опублікував у своєму Telegram, в п'ятницю, 9 лютого.
Нагородження орденом "Золота зірка" Залужного та Буданова
Лідер України провів церемонію вручення нагород в Києві 9 лютого. Зеленський нагородив військових орденом "Золота зірка". Відзнаки отримали колишній головком Залужний та глава української розвідки Буданов.
На відео видно, як президент вітає Залужного, а згодом вони тиснуть руки та обіймаються й дякують один одному за роботу.
Окрім військового керівництва держави також було нагороджено й інших українських бійців та їх родин.
"Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України", — йдеться в описі під відео Зеленського.
До цього президент підписав указ про присвоєння звань Героїв України Кирилу Буданову та Валерію Залужному.
Також ми писали про те, 4 лютого, український лідер вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям, які отримали звання Героїв України, 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.
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