Зеленський показав ексклюзивні кадри нагородження "Золотою зіркою" Залужного та Буданова

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "Золота зірка" ексголовнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Глава держави привітав військових і вони потисли руки один одному.

Відповідне відео з нагородження Залужного та Буданова президент опублікував у своєму Telegram, в п'ятницю, 9 лютого.

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Нагородження орденом "Золота зірка" Залужного та Буданова

Лідер України провів церемонію вручення нагород в Києві 9 лютого. Зеленський нагородив військових орденом "Золота зірка". Відзнаки отримали колишній головком Залужний та глава української розвідки Буданов.

Зеленський нагороджує Буданова. Фото: скриншот з відео Зеленського

На відео видно, як президент вітає Залужного, а згодом вони тиснуть руки та обіймаються й дякують один одному за роботу.

Окрім військового керівництва держави також було нагороджено й інших українських бійців та їх родин.

"Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героя України воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України", — йдеться в описі під відео Зеленського.

До цього президент підписав указ про присвоєння звань Героїв України Кирилу Буданову та Валерію Залужному.

Також ми писали про те, 4 лютого, український лідер вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям, які отримали звання Героїв України, 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.