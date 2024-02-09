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Зеленский показал эксклюзивные кадры награждения "Золотой звездой" Залужного и Буданова

9 февраля 2024 14:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский показал эксклюзивные кадры награждения "Золотой звездой" Залужного и Буданова
Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "Золотая звезда" экс-главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Глава государства поздравил военных и они пожали руки друг другу.

Соответствующее видео награждения Залужного и Буданова президент опубликовал в своем Telegram, в пятницу, 9 февраля.

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Награждение орденом "Золотая звезда" Залужного и Буданова

Лидер Украины провел церемонию вручения наград в Киеве 9 февраля. Зеленский наградил военных орденом "Золотая звезда". Награды получили бывший главком Залужный и глава украинской разведки Буданов.

Зеленский награждает Буданова
Зеленский награждает Буданова. Фото: скриншот из видео Зеленского

На видео видно, как президент поздравляет Залужного, а впоследствии они жмут руки и обнимаются, и благодарят друг друга за работу.

Кроме военного руководства государства также были награждены и другие украинские бойцы и их семьи.

"Сегодня отмечаем государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины", — говорится в описании под видео Зеленского.

До этого президент подписал указ о присвоении званий Героев Украины Кириллу Буданову и Валерию Залужному.

Также мы писали о том, 4 февраля, украинский лидер вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, получившим звание Героев Украины, 15 из них получили воины Сил обороны, остальные семьи павших воинов, которым это звание присвоено посмертно.

Владимир Зеленский
Украина
Валерий Залужный
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Кирилл Буданов

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