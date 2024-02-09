Зеленский показал эксклюзивные кадры награждения "Золотой звездой" Залужного и Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "Золотая звезда" экс-главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Глава государства поздравил военных и они пожали руки друг другу.

Соответствующее видео награждения Залужного и Буданова президент опубликовал в своем Telegram, в пятницу, 9 февраля.

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Награждение орденом "Золотая звезда" Залужного и Буданова

Лидер Украины провел церемонию вручения наград в Киеве 9 февраля. Зеленский наградил военных орденом "Золотая звезда". Награды получили бывший главком Залужный и глава украинской разведки Буданов.

Зеленский награждает Буданова. Фото: скриншот из видео Зеленского

На видео видно, как президент поздравляет Залужного, а впоследствии они жмут руки и обнимаются, и благодарят друг друга за работу.

Кроме военного руководства государства также были награждены и другие украинские бойцы и их семьи.

"Сегодня отмечаем государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми, кто встал на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины", — говорится в описании под видео Зеленского.

До этого президент подписал указ о присвоении званий Героев Украины Кириллу Буданову и Валерию Залужному.

Также мы писали о том, 4 февраля, украинский лидер вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, получившим звание Героев Украины, 15 из них получили воины Сил обороны, остальные семьи павших воинов, которым это звание присвоено посмертно.