Залужному присвоїли звання Героя України

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Creative Commons

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого присвоїв колишньому Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному звання Героя України.

Відповідний указ з'явився на сайті президента.

Читайте також:

Нагородження Валерія Залужного

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", — йдеться в указі президента.

Скриншот указа Президента України

Напередодні колишній нардеп Борислав Береза анонсував нагородження генерала.

"Сьогодні один народний генерал і народний Герой стане Героєм України. Офіційно і заслужено! Він вже вписав своє ім'я в історію!" — йдеться у його повідомленні.

Скриншот допису Борислава Берези у Facebook

Звільнення Залужного — що відомо

Нагадаємо, 8 лютого Президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Політолог Ігор Чаленко припустив, що серед причин звільнення головкома, ймовірно, різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій.

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикують президента та вимагають повернути Залужного на посаду.

Звільнення Залужного також прокоментували у Білому домі. Там наголосили, що США продовжать працювати з нашою країною й надалі.