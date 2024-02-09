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Залужному присвоїли звання Героя України

9 лютого 2024 12:06
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Залужному присвоїли звання Героя України
Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Creative Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого присвоїв колишньому Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному звання Героя України.

Відповідний указ з'явився на сайті президента

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Нагородження Валерія Залужного

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", — йдеться в указі президента. 

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Скриншот указа Президента України

Напередодні колишній нардеп Борислав Береза анонсував нагородження генерала.

"Сьогодні один народний генерал і народний Герой стане Героєм України. Офіційно і заслужено! Він вже вписав своє ім'я в історію!" — йдеться у його повідомленні. 

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Скриншот допису Борислава Берези у Facebook

Звільнення Залужного — що відомо

Нагадаємо, 8 лютого Президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського

Політолог Ігор Чаленко припустив, що серед причин звільнення головкома, ймовірно, різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій. 

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикують президента та вимагають повернути Залужного на посаду.

Звільнення Залужного також прокоментували у Білому домі. Там наголосили, що США продовжать працювати з нашою країною й надалі.

Валерій Залужний
Герой України
кадрові зміни
війна в Україні

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