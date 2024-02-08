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Зеленський зустрівся з Залужним щоб обговорити оновлення керівництва ЗСУ

8 лютого 2024 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся з Залужним щоб обговорити оновлення керівництва ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 8 лютого.

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Глава держави подякував Залужному за два роки захисту України.

"Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України", — розповів Зеленський.

За його словами, час для такого оновлення — саме зараз.

Зеленський запропонував Залужному й надалі бути в команді.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.

Також ми писали, що днями Володимир Зеленський доручив створити у структурі Збройних сил України Сили безпілотних систем як окрему структуру. Такий проєкт буде успішним у тому випадку, якщо наперердні вивчити іноземний досвід, залучити до підрозділу досвідчених людей та, звичайно, збільшити обсяги виробництва дронів. 

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
Валерій Залужний
президент

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