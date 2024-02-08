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Зеленский встретился с Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ

8 февраля 2024 18:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский встретился с Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Они обсудили обновление руководства ВСУ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 8 февраля.

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Глава государства поблагодарил Залужного за два года защиты Украины.

"Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины", — рассказал Зеленский.

По его словам, время для такого обновления — именно сейчас.

Зеленский предложил Залужному и дальше быть в команде.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятное увольнение Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.

Также мы писали, что недавно Владимир Зеленский поручил создать в структуре Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем как отдельную структуру. Такой проект будет успешным в том случае, если накануне изучить иностранный опыт, привлечь в подразделение опытных людей и, конечно, увеличить объем производства дронов.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Валерий Залужный
президент

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