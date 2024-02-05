Зеленський прокоментував можливе звільнення Залужного

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірне звільнення Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного є кадровим питанням. Він додав, що система потребує перезавантаження.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Rai1 в неділю, 4 лютого.

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"Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", — зазначив Зеленський.

За його словами, йдеться про заміну ряду державних керівників не лише в військовій галузі. Український лідер наголосив, що думає про заміну, однак не можна сказати, що вдалося замінити одну людину.

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну", — пояснив президент.

Зеленський та ймовірне звільнення Залужного

Нагадаємо, що Зеленський підтвердив наміри звільнити Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України.

Також ми повідомляли, що Україна поінформувала Білий дім про наміри президента Зеленського звільнити Валерія Залужного. Там не підтримали, але й не заперечили проти такого важливого рішення, визнавши його суверенним вибором президента.

Додамо, що наразі Залужному досі немає заміни. Поки що основними кандидатами на посаду головкома вважаються очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Як відомо, чутки про звільнення Залужного почали ширитись мережею 29 січня. Тоді не було підтвердження цієї інформації, однак, в Міноборони ймовірно заявили, що це неправда.