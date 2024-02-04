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Зеленський вперше підтвердив плани звільнити Залужного

4 лютого 2024 23:17
оновлено: 23:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський підтвердив наміри звільнити Залужного з посади Головнокомандувача
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив свої наміри звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Лідер країни підкреслив, що планує замінити деяке керівництво держави, не лише в армії.

Відповідну заяву глава держави зробив в ефірі телеканалу Rai1.

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В ефірі італійського телеканалу український президент зробив гучну заяву про те, що він справді планує замінити Залужного, тобто звільнити його з посади Головнокомандувача ЗСУ. Глава України додав, що має намір звільнити й інших керівників відомств в державі, тому це стосуватиметься не лише армії.

"Питання заміни Залужного — це питання людей, які керуватимуть країною. Я маю намір замінити деяких керівників країни, не лише в армії", — заявив Зеленський.

Що відомо про звільнення Залужного

Генерала Валерія Залужного найближчим часом звільнять за наказом Зеленського. Найімовірніше, це станеться цього тижня.

На зустрічі з президентом Залужний повідомив, що ЗСУ не варто чекати швидкого прогресу на полі бою через цілу низку проблем. Своєю чергою глава держави заявив генералу, що зміна військового командування потрібна для "оновлення".

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що документа про відставку головнокомандувача немає. За його словами, якщо він з'явиться, то лише тоді можна про щось розмовляти.

Валерію Залужному і досі не знайшли заміну у зв'язку з його ймовірним звільненням. Наразі основними кандидатами на посаду головкома вважаються очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Також ми писали, що України повідомила Білому дому про наміри Зеленського звільнити Залужного. Зазначається, що це може бути найбільш серйозною кадровою перестановкою за весь час війни з Росією.

Володимир Зеленський
Україна
Валерій Залужний
звільнення

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