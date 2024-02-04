Зеленский подтвердил намерения уволить Залужного с должности Главнокомандующего

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: DW

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил свои намерения уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Лидер страны подчеркнул, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.

Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире телеканала Rai1.

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В эфире итальянского телеканала украинский президент сделал громкое заявление о том, что он действительно планирует заменить Залужного, то есть уволить его с должности Главнокомандующего ВСУ. Глава Украины добавил, что намерен уволить и других руководителей ведомств в государстве, поэтому это будет касаться не только армии.

"Вопрос замены Залужного — это вопрос людей, которые будут управлять страной. Я намерен заменить некоторых руководителей страны, не только в армии", — заявил Зеленский.

Что известно об увольнении Залужного

Генерала Валерия Залужного в ближайшее время уволят по приказу Зеленского. Скорее всего, это произойдет на этой неделе.

На встрече с президентом Залужный сообщил, что ВСУ не стоит ждать быстрого прогресса на поле боя из-за целого ряда проблем. В свою очередь глава государства заявил генералу, что смена военного командования необходима для "обновления".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что документ об отставке главнокомандующего нет. По его словам, если он появится, то только тогда можно о чем-то разговаривать.

Валерию Залужному до сих пор не нашли замену в связи с его возможным увольнением. В настоящее время основными кандидатами на должность главкома считаются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Также мы писали, что Украина сообщила Белому дому о намерениях Зеленского уволить Залужного. Это может быть наиболее серьезной кадровой перестановкой за все время войны с Россией.